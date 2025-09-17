Doogee выпустила бронированный смартфон S200 Max с батареей на 22 000 мА·ч

На корпусе установлены две мощные LED-лампы, выдающие до 120 люмен и световой поток до 10 метров.

S200 Max стал первым смартфоном Doogee с двумя дисплеями: основной экран — 6,72 дюйма с частотой 120 Гц, дополнительный сзади — 1,3 дюйма, для отображения часов, уведомлений и анимаций.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7050, 16 ГБ оперативной памяти (до 36 ГБ с расширением) и 512 ГБ встроенной. Камеры — 108 Мп основная и 32 Мп фронтальная.

Цена новинки — 39990 руб.