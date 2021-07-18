Дорогой флагманский смартфон Sony получит лишь одно крупное обновление Android

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Сегодня в 15:04
Дорогой флагманский смартфон Sony получит лишь одно крупное обновление AndroidЭто провал на фоне конкурентов
Флагман Sony Xperia 1 III получился довольно дорогим — стоит около 100 тысяч рублей. Поэтому свежая новость может показаться особенно обескураживающей. Оказалось, что смартфон получит только одно основное обновление операционной системы — до Android 12.
Sony сообщила, что Xperia 1 III обновится по-крупному (на новую версию ОС) только один раз. Также смартфон будет получать ежемесячные обновления безопасности в течение двух лет после выпуска.
Это значит, что владельцы Xperia 1 III могут ожидать обновление до Android 12 в октябре 2021 года. После этого им уже ничего не светит.
При этом многие производители смартфонов предоставляют полную поддержку крупных обновлений в среднем до трёх лет. Почему Sony решила поступить иначе, пока неясно.
Будем надеяться, что это касается только одного рынка — нидерландского.