Дорогой флагманский смартфон Sony Xperia 5 II уступил в тесте камеры даже Pixel 4

Sony Xperia 5 II оснащён процессором Snapdragon 865, батареей на 4000 мАч, тройной камерой с главным датчиком на 12 Мп, телефото-модулем на 12 Мп и ултраширокоуголкой на 12 мп. Смартфон использует оптику Zeiss и отдельную физическую кнопку затвора. Устройство может снимать видео в качестве 4K на 120 fps.

Sony Xperia 5 II получил довольно низкую для своей камеры. Это 111 баллов — меньше, чем у Pixel 4 (113 баллов). Для сравнения: у лидера рейтинга — Huawei Mate 40 Pro+ — оценка равна 139 баллам.

Из минусов специалисты выделили ограниченный динамический диапазон для фото и видео в условиях высокой контрастности, неточную передачу тона кожи на фото, видимые артефакты на многих снимках.