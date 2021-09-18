Дорогой смартфон Sony проиграл по качеству звука iPhone SE

Но его результат всё же лучше, чем у предыдущих поколений

Последний флагманский смартфон Sony Xperia 1 III имеет и Hi-Res Audio, и кодек LDAC, и аудиосистему с технологией Dolby Atmos. Тем не менее, специалисты DxOMark оценили устройство не очень высоко.