Дорогой смартфон Sony проиграл по качеству звука iPhone SE

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Дорогой смартфон Sony проиграл по качеству звука iPhone SEНо его результат всё же лучше, чем у предыдущих поколений
Последний флагманский смартфон Sony Xperia 1 III имеет и Hi-Res Audio, и кодек LDAC, и аудиосистему с технологией Dolby Atmos. Тем не менее, специалисты DxOMark оценили устройство не очень высоко.
Специалисты дали звуковой системе Sony Xperia 1 III оценку 66 баллов. Это поместило смартфон на 32 позицию в рейтинге. Он уступил Apple iPhone SE (2020) c 70 баллами и Samsung Galaxy A52 5G с 69 баллами.
Стоит отметить, что качество звука линейки Xperia 1 всё же улучшалось с течением времени. Первая модель получила в своё время только 45 баллов, а вторая — 57 баллов.
Напомним, Sony Xperia 1 III стоит около 100 тысяч рублей.