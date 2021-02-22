Дорогостоящие iPhone в 2020 году обошли по продажам смартфоны Samsung и Huawei

В четвёртом квартале 2019 года Apple, например, продала на 10 млн смартфонов меньше. В 2020 рыночная доля компании выросла почти на 15%. У Samsung же доля упала на 11,8%.

В целом, продажи смартфонов в 2020 году снизились на 12,5%. Из пяти крупнейших производителей смартфонов Apple и Xiaomi были единственными, кто не пострадал от глобального падения продаж.

Стоит отметить, что даже самый дешёвый смартфон Apple сейчас — iPhone SE 2020 — стоит 40 тысяч рублей. А у Samsung в багаже есть доступные модели и даже сверхбюджетные.