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Дорогостоящие iPhone в 2020 году обошли по продажам смартфоны Samsung и Huawei
Apple стала лидером рынка
В четвёртом квартале 2020 года Apple стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. Такого с компанией не случалось с 2016 года. Это значит, что в 2020 году дорогостоящие iPhone обошли по продажам смартфоны Samsung и Huawei.
Как следует из данных Gartner, в последнем квартале 2020 года Apple продала 80 млн новых iPhone. Аналитики считают, что люди покупали айфоны за поддержку 5G и улучшенную камеру.
В четвёртом квартале 2019 года Apple, например, продала на 10 млн смартфонов меньше. В 2020 рыночная доля компании выросла почти на 15%. У Samsung же доля упала на 11,8%.
В целом, продажи смартфонов в 2020 году снизились на 12,5%. Из пяти крупнейших производителей смартфонов Apple и Xiaomi были единственными, кто не пострадал от глобального падения продаж.
Стоит отметить, что даже самый дешёвый смартфон Apple сейчас — iPhone SE 2020 — стоит 40 тысяч рублей. А у Samsung в багаже есть доступные модели и даже сверхбюджетные.