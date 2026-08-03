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Опубликовано 03 августа 2026, 18:26
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Дороже, легче и с меньшей памятью: что известно о смартфоне Google Pixel 11 Pro XL

Уже скоро покажут
Google во всю готовится представить смартфоны серии Pixel 11 на мероприятии 12 августа. Так, в Сети собрали всю известную из утечек и инсайдеров информацию Pixel 11 Pro XL.
Дороже, легче и с меньшей памятью: что известно о смартфоне Google Pixel 11 Pro XL

© OnLeaks / Android Headline

Экран останется почти таким же, как у прошлой модели. Диагональ 6,8 дюйма, разрешение 2992×1344 и частота обновления до 120 Гц. Яркость вырастет с 3300 до 3600 нит. Стекло Gorilla Glass Victus 2, как и раньше.

Внутри новый процессор Tensor G6 и Android 17. В самой доступной версии объём оперативной памяти уменьшат с 16 ГБ до 12 ГБ. При этом основная память останется прежней, выбор между 256, 512 или 1024 ГБ.

Камеры не изменятся. Основная на 50 мегапикселей, сверхширокоугольная на 48 Мп с макрорежимом и телеобъектив на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Цифровой зум улучшат до 120x вместо 100x. Фронтальная камера 42 Мп.

Аккумулятор станет чуть меньше, 5115 мА·ч вместо 5200. Зато сам аппарат полегчает, 226 граммов против 232. Быстрая зарядка 45 Вт, поддерживается стандарт Qi2, защита от воды и пыли по IP8.

Цена, по слухам, вырастет на 100 долларов, до 1299 долларов. Предложат четыре цвета.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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