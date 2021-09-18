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Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октября

Должна была состояться в течение недели
Apple уже начала принимать предзаказы на новые iPhone 13. Однако в первый же день старта предварительных продаж срок доставки смартфонов сменился на октябрь
Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октября

Ранее появилась информация, что некоторые версии iPhone 13 будут доставлены только через две-три недели. Теперь ситуация усугубилась.

Если попытаться на официальном сайте Apple (не русскоязычном) оформить предзаказ на iPhone 13 Pro или Pro Max, предложат сроки поставки 18-25 октября. Эта проблема не ограничена США. О задержках сообщили и пользователи из Великобритании.

Напомним, в России предзаказы на данные смартфоны начнутся только 22 сентября. Каковы будут сроки поставок, пока неизвестно. Открытые продажи должны начаться 24 сентября. Это касается всех моделей iPhone 13.