Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октября

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Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октябряДолжна была состояться в течение недели
Apple уже начала принимать предзаказы на новые iPhone 13. Однако в первый же день старта предварительных продаж срок доставки смартфонов сменился на октябрь
Ранее появилась информация, что некоторые версии iPhone 13 будут доставлены только через две-три недели. Теперь ситуация усугубилась.
Если попытаться на официальном сайте Apple (не русскоязычном) оформить предзаказ на iPhone 13 Pro или Pro Max, предложат сроки поставки 18-25 октября. Эта проблема не ограничена США. О задержках сообщили и пользователи из Великобритании.
Напомним, в России предзаказы на данные смартфоны начнутся только 22 сентября. Каковы будут сроки поставок, пока неизвестно. Открытые продажи должны начаться 24 сентября. Это касается всех моделей iPhone 13.