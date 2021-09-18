Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октября

Ранее появилась информация, что некоторые версии iPhone 13 будут доставлены только через две-три недели. Теперь ситуация усугубилась.

Если попытаться на официальном сайте Apple (не русскоязычном) оформить предзаказ на iPhone 13 Pro или Pro Max, предложат сроки поставки 18-25 октября. Эта проблема не ограничена США. О задержках сообщили и пользователи из Великобритании.

Напомним, в России предзаказы на данные смартфоны начнутся только 22 сентября. Каковы будут сроки поставок, пока неизвестно. Открытые продажи должны начаться 24 сентября. Это касается всех моделей iPhone 13.