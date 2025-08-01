Доступные наушники Pixel Buds 2a раскрыли до анонса: дизайн и цвета

Опубликовано 01 августа 2025, 15:131 мин.
Доступные наушники Pixel Buds 2a раскрыли до анонса: дизайн и цветаЦена пока неизвестна
В преддверии презентации новых устройств Google в сеть утекло изображение наушников Pixel Buds 2a. Это первые подробности о них — ранее в утечках говорилось в основном о смартфонах Pixel 10 и умных часах Pixel Watch 4.
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Рендер был опубликован изданием Android Headlines. На изображении видно, что Pixel Buds 2a будут доступны в новом цвете Iris (фиолетово-синий оттенок), который также ожидается у Pixel Watch 4. Наушники показаны в белом зарядном футляре.
Кроме Iris, ожидаются и другие варианты цветов — Fog Light (светло-серый), Hazel (оливковый) и Strawberry (розовый).
Цвет Moonstone, который ранее был замечен в утечках, скорее всего, будет эксклюзивным для другой модели — Pixel Buds Pro 2, а не для 2a.
Официальный анонс состоится 20 августа.