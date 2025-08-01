Доступные наушники Pixel Buds 2a раскрыли до анонса: дизайн и цвета

Рендер был опубликован изданием Android Headlines. На изображении видно, что Pixel Buds 2a будут доступны в новом цвете Iris (фиолетово-синий оттенок), который также ожидается у Pixel Watch 4. Наушники показаны в белом зарядном футляре.

Кроме Iris, ожидаются и другие варианты цветов — Fog Light (светло-серый), Hazel (оливковый) и Strawberry (розовый).

Цвет Moonstone, который ранее был замечен в утечках, скорее всего, будет эксклюзивным для другой модели — Pixel Buds Pro 2, а не для 2a.

Официальный анонс состоится 20 августа.