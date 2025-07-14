Доступный Galaxy S25 FE получит LTPO-экран, большую батарею и быструю зарядку

Разрешение останется на уровне Full HD+ (1080p), экран будет защищён стеклом Gorilla Glass Victus+. Корпус станет тоньше и легче за счёт использования алюминия: толщина — 7,4 мм, вес — 190 г. Аккумулятор увеличат до 4900 мАч, а зарядка станет быстрее — 45 Вт. Беспроводная зарядка, скорее всего, останется на уровне 15 Вт, как у других моделей серии Galaxy.

Смартфон будет работать на процессоре Exynos 2400 (не путать с более слабым 2400e). Оперативной памяти — 8 ГБ, варианты хранилища: 128, 256 и 512 ГБ. Обещана семилетняя поддержка обновлений, как у флагманов.

Камеры, по слухам, не сильно изменятся: 50 МП основная, 8 МП телеобъектив с 3x зумом и 12 МП широкоугольная. Фронтальная камера может получить обновление — 12 МП с автофокусом.

Ожидается, что Galaxy S25 FE представят в октябре.