Доступный Galaxy S25 FE получит не Exynos 2400e, а более мощный Exynos 2400

Опубликовано 17 мая 2025, 17:151 мин.
Доступный Galaxy S25 FE получит не Exynos 2400e, а более мощный Exynos 2400В тестах Geekbench
Samsung Galaxy S25 FE, ожидаемый преемник S24 FE, продолжает вызывать споры вокруг своего процессора. Как сообщает GSMArena, последние данные с платформы Geekbench раскрыли, что прототип новинки оснащён чипом Exynos 2400, вопреки слухам о MediaTek Dimensity 9400 или Exynos 2400e, использовавшемся в S24 FE.
© Samsung
Exynos 2400 — мощный процессор. Прототип S25 FE с 8 ГБ оперативной памяти показал впечатляющие результаты в тестах: 2064 балла в одноядерном и 6899 в многоядерном режимах. Устройство работает на Android 16, релиз которого Google запланировал на июнь 2025 года. Это говорит о том, что запуск S25 FE намечен не раньше сентября.
Смартфон сохранит 50-мегапиксельную основную камеру, как у предшественников, но получит улучшенную фронтальную камеру на 12 Мп для более качественных селфи. Ожидается, что S25 FE будет стоить около € 700.