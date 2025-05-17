Доступный Galaxy S25 FE получит не Exynos 2400e, а более мощный Exynos 2400

Exynos 2400 — мощный процессор. Прототип S25 FE с 8 ГБ оперативной памяти показал впечатляющие результаты в тестах: 2064 балла в одноядерном и 6899 в многоядерном режимах. Устройство работает на Android 16, релиз которого Google запланировал на июнь 2025 года. Это говорит о том, что запуск S25 FE намечен не раньше сентября.

Смартфон сохранит 50-мегапиксельную основную камеру, как у предшественников, но получит улучшенную фронтальную камеру на 12 Мп для более качественных селфи. Ожидается, что S25 FE будет стоить около € 700.