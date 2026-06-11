Доступный Samsung Galaxy A27 подорожает в Европе

Для сравнения: предыдущая модель Galaxy A26 на старте стоила 299 и 369 евро за аналогичные версии. Таким образом, цена выросла на 50–70 евро.

При этом по слухам, характеристики Galaxy A27 не стали значительно лучше. У смартфона будет экран 6,7 дюйма, процессор Snapdragon 6 Gen 3 (вместо Exynos 1380 у предшественника), основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, фронтальная камера на 12 мегапикселей и батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Более того, некоторые стали хуже. Сверхширокоугольная камера, судя по слухам, будет всего на 5 мегапикселей (раньше было 8). И может полностью исчезнуть поддержка карт памяти microSD.