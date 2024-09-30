Доступный Snapdragon 8s Gen 4 представят в первом квартале 2025 года

Известный инсайдер Йогеш Брар подтвердил, что Qualcomm оставит текущую схему именования, несмотря на слухи о возможном изменении названия. Он также упомянул Snapdragon 8+ Gen 4 (модель «SM8775»), который пока не получил официального подтверждения.

Чип Snapdragon 8s Gen 4 будет иметь меньшую производительность и размер по сравнению с полноценным Snapdragon 8 Gen 4, что делает его более доступным решением для более бюджетныъ устройств.

Флагманский Snapdragon 8 Gen 4 дебютирует в конце этого года и будет использоваться в таких устройствах, как vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra.