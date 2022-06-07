Дождались: Apple разрешит показывать пароль от Wi-Fi в новой iOS 16

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Дождались: Apple разрешит показывать пароль от Wi-Fi в новой iOS 16Это удобно
Вчера Apple представила новую версию операционной системы для iPhone. После презентации журналисты выяснили, что в iOS наконец появилась возможность просматривать сохранённый пароль Wi-Fi. Его можно даже скопировать, чтобы поделиться с друзьями.
Сообщается, что сначала вам необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или кода доступа, чтобы увидеть сохранённый пароль, а затем вы получите возможность скопировать его. Ранее просматривать пароли от сохранённых сетей Wi-Fi на iPhone нельзя было. Приходилось искать пароль на задней панели маршрутизатора или где-то ещё.
Впрочем, с другими устройствами Apple было легко обмениваться паролями Wi-Fi. Теперь же, с iOS 16, удобство распространится на любые девайсы.
Apple в настоящее время тестирует iOS 16 с разработчиками, а публичная бета-версия появится в июле.