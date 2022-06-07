Дождались: Apple разрешит показывать пароль от Wi-Fi в новой iOS 16

Сообщается, что сначала вам необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или кода доступа, чтобы увидеть сохранённый пароль, а затем вы получите возможность скопировать его. Ранее просматривать пароли от сохранённых сетей Wi-Fi на iPhone нельзя было. Приходилось искать пароль на задней панели маршрутизатора или где-то ещё.

Впрочем, с другими устройствами Apple было легко обмениваться паролями Wi-Fi. Теперь же, с iOS 16, удобство распространится на любые девайсы.

Apple в настоящее время тестирует iOS 16 с разработчиками, а публичная бета-версия появится в июле.