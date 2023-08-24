«Дозвон»: новый российский телефон с защитой от прослушки помещений

Устройство создано Центром безопасности информации, входящим в ассоциацию "Доверенная платформа". По словам старшего инженера группы разработчиков Олега Василенко, IP-телефон «Дозвон» предназначен для защиты учреждений, ведущих конфиденциальные переговоры, от возможного прослушивания.

В телефоне реализованы механизмы виброакустической защиты, предотвращающие подслушивание в помещении, пока трубка телефона лежит. При снятии трубки защита отключается, что позволяет возобновить конфиденциальный разговор. Специальный индикатор на телефоне «Дозвон» сигнализирует о включении защиты от подслушивания.

Василенко отметил, что разработка уже получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ.