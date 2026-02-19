Dreame показала роскошные смартфоны Aurora с позолоченным корпусом

Опубликовано 19 февраля 2026, 10:351 мин.
Dreame показала роскошные смартфоны Aurora с позолоченным корпусомИ символическими узорами
Dreame решила пополнить рынок смартфонов. В Weibo появились изображения новых премиальных Dreame Aurora.
© Dreame
Уорпус украшен золотыми элементами и декоративными деталями. Представлены три варианта оформления.
Первый вдохновлён образом Феникса — мифической птицы, символизирующей возрождение.
Второй вариант выполнен в стиле Дракона с детально проработанной «чешуёй».
Третий дизайн посвящён году Огненной Лошади.
Технические характеристики модели пока не раскрываются. В публикациях говорится, что смартфон создан для «изысканных коллекционеров». Также неизвестно, будет ли Dreame Aurora продаваться за пределами Китая.
Но уже сейчас можно сказать, что у Caviar появился конкурент.