Dreame показала роскошные смартфоны Aurora с позолоченным корпусом

Технические характеристики модели пока не раскрываются. В публикациях говорится, что смартфон создан для «изысканных коллекционеров». Также неизвестно, будет ли Dreame Aurora продаваться за пределами Китая.

Но уже сейчас можно сказать, что у Caviar появился конкурент.