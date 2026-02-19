Телефоны
Опубликовано 19 февраля 2026, 10:35
1 мин.

Dreame показала роскошные смартфоны Aurora с позолоченным корпусом

И символическими узорами
Dreame решила пополнить рынок смартфонов. В Weibo появились изображения новых премиальных Dreame Aurora.
© Dreame

Уорпус украшен золотыми элементами и декоративными деталями. Представлены три варианта оформления.

Первый вдохновлён образом Феникса — мифической птицы, символизирующей возрождение.

© Dreame

Второй вариант выполнен в стиле Дракона с детально проработанной «чешуёй».

© Dreame

Третий дизайн посвящён году Огненной Лошади.

© Dreame

Технические характеристики модели пока не раскрываются. В публикациях говорится, что смартфон создан для «изысканных коллекционеров». Также неизвестно, будет ли Dreame Aurora продаваться за пределами Китая.

Но уже сейчас можно сказать, что у Caviar появился конкурент.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
,
#Dreame
,
#смартфон