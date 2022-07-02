«Дух» Galaxy Note никуда не денется — Samsung пообещала поддерживать его в смартфонах Galaxy S

Если быть точным, топ-менеджер заявил, что «начиная с этого года Galaxy Note будет появляться в форме S Ultra каждый год».

Последней серией смартфонов Samsung Galaxy Note была Note 20, выпущенная в августе 2020 года. В 2021 году новый Galaxy Note не вышел, и Samsung фактически превратила Galaxy S22 Ultra в его духовного преемника.

Можно предположить, что Galaxy S23 Ultra сохранит полную поддержку S Pen и, по сути, продолжит оставаться флагманом Galaxy Note под другим именем.