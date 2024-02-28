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Телефоны
Опубликовано 28 февраля 2024, 18:45
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Два 3,5-мм разъема и большая колонка: Nubia представила музыкальный смартфон

Музофон?
На выставке MWC 2024 компания Nubia представила новый смартфон, получивший меткое название nubia Music. Это устройство стоимостью $ 149 предназначено специально для любителей музыки и может похвастаться мощными динамиками и двумя разъемами для наушников.

Самая яркая особенность nubia Music — его дизайн. На задней крышке, украшенной яркими цветами, расположен модуль камеры, напоминающий старинный проигрыватель пластинок. На верхней панели nubia Music расположены два 3,5-мм разъема для наушников.

Nubia утверждает, что ее смартфон на 600% громче по сравнению с другими смартфонами. Это утверждение подкрепляется алгоритмом «экстремальной громкости», управляемым искусственным интеллектом, который оптимизирует высокие и низкие частоты.

Два 3,5-мм разъема и большая колонка: Nubia представила музыкальный смартфон

© Nubia

Хотя nubia Music и не стремится к топовым характеристикам, он предлагает среднее аппаратное обеспечение для повседневного использования. Он оснащен процессором UNISOC, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ 90 Гц.

Кроме того, телефон оснащен двойной задней камерой с разрешением 50 МП.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
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#анонс
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#музыка