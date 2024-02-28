Два 3,5-мм разъема и большая колонка: Nubia представила музыкальный смартфон

Два 3,5-мм разъема и большая колонка: Nubia представила музыкальный смартфонМузофон?
Самая яркая особенность nubia Music — его дизайн. На задней крышке, украшенной яркими цветами, расположен модуль камеры, напоминающий старинный проигрыватель пластинок. На верхней панели nubia Music расположены два 3,5-мм разъема для наушников.
Nubia утверждает, что ее смартфон на 600% громче по сравнению с другими смартфонами. Это утверждение подкрепляется алгоритмом «экстремальной громкости», управляемым искусственным интеллектом, который оптимизирует высокие и низкие частоты.
Хотя nubia Music и не стремится к топовым характеристикам, он предлагает среднее аппаратное обеспечение для повседневного использования. Он оснащен процессором UNISOC, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ 90 Гц.
Кроме того, телефон оснащен двойной задней камерой с разрешением 50 МП.