Два из трёх проданных в РФ смартфона китайские. Дойдёт ли их доля до 100%?

Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов напомнил, что в денежном выражении Apple сохранила лидерство на российском рынке. Сейчас iPhone 14 с 128 ГБ памяти, например, в параллельном импорте стоит примерно 70 тысяч рублей. При этом Apple не намерена уменьшать или сдерживать средний чек. С учётом дальнейшего роста цен на смартфоны, не работающей оплаты по NFC и дефицита приложений в iOS доля iPhone в РФ продолжит снижаться, считает Харитонов.

Что касается Samsung, то падение её доли не столь значительно. Так, доступные модели Galaxy A23/A33/A53 по-прежнему конкурентоспособны и в российской рознице.