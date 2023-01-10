Два из трёх проданных в РФ смартфона китайские. Дойдёт ли их доля до 100%?Не всё так просто
Вчера группа «М.Видео-Эльдорадо» заявила, что в 2022 году более 65% проданных смартфонов в России были китайскими. Ferra.ru попыталась спрогнозировать, что будет с рынком дальше.
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Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов напомнил, что в денежном выражении Apple сохранила лидерство на российском рынке. Сейчас iPhone 14 с 128 ГБ памяти, например, в параллельном импорте стоит примерно 70 тысяч рублей. При этом Apple не намерена уменьшать или сдерживать средний чек. С учётом дальнейшего роста цен на смартфоны, не работающей оплаты по NFC и дефицита приложений в iOS доля iPhone в РФ продолжит снижаться, считает Харитонов.
Что касается Samsung, то падение её доли не столь значительно. Так, доступные модели Galaxy A23/A33/A53 по-прежнему конкурентоспособны и в российской рознице.
Дальнейший рост доли китайских брендов будет зависеть от того, захотят ли остальные вендоры (за пределами Xiaomi, Realme и Transsion) поучаствовать в переделе рынка.
Так, сейчас продажи смартфонов Oppo, Vivo и TCL сдерживает политика максимального ценообразования. Продажи Honor и ZTE сдерживают уже не цены, а скромное количество поставок и слабая представленность в российской рознице.
При этом значительный рост таких брендов ультрабюджетного сегмента, таких как Itel, сегодня уже маловероятен — если совсем недавно, в 2019 г. средняя цена проданного в РФ смартфона составляла 16 тысяч рублей, то сегодня эта цифра составляет уже 22 тысячи рублей. Иными словами, россияне начали целенаправленно приобретать старшие модели смартфонов бюджетного сегмента и младшие комплектации смартфонов среднего класса, а спрос на «дешёвый смартфон любого производителя» продолжает падать.
Другие эксперты, в частности ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Samsung может получить существенную долю рынка в случае возвращения в Россию. Она может составить до 10%.