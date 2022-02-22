Два оптических трюка со смартфонами в домашних условиях

Автор блога уточнил, что для трюков не требуется почти никаких дополнительных компонентов, а те, что есть, стоят недорого. Поработать нужно будет с бумагой, ножницами, клеем.

Первый трюк — голографическая пирамидка. Samsung предлагает видеоинструкцию, как это сделать. Если вкратце: нужно склеить пирамидку из прозрачного пластика, и поставить её в темноте на экран смартфона или планшета. Пластик можно взять от упаковки техники или от обложки документа. Когда пирамидка готова, нужно запустить видео — на YouTube есть много готовых примеров. Например, вот.