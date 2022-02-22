Два оптических трюка со смартфонами в домашних условиях

Два оптических трюка со смартфонами в домашних условияхВсё легко сделать
Автор блога уточнил, что для трюков не требуется почти никаких дополнительных компонентов, а те, что есть, стоят недорого. Поработать нужно будет с бумагой, ножницами, клеем.
Первый трюк — голографическая пирамидка. Samsung предлагает видеоинструкцию, как это сделать. Если вкратце: нужно склеить пирамидку из прозрачного пластика, и поставить её в темноте на экран смартфона или планшета. Пластик можно взять от упаковки техники или от обложки документа. Когда пирамидка готова, нужно запустить видео — на YouTube есть много готовых примеров. Например, вот.
Второй трюк — мини-проектор. Для этого понадобится следующая конструкция: коробка из-под обуви, с крышкой, выкрашенной изнутри чёрной гуашью, с линзой в отверстии. Внутри подставка для смартфона. Подставка должна быть подвижной, чтобы менять расстояние до линзы. Что касается линзы, то подойдёт и лупа для чтения. Можно также купить 7-кратные линзы для лучшего результата.