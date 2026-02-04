Телефоны
Опубликовано 04 февраля 2026, 16:40
1 мин.

Два простых правила: эксперт рассказал, как отличить обычный звонок от мошенника

Маркировка, «красные флаги» и безопасные действия
С сентября 2025 года все компании обязаны маркировать звонки и СМС, как вы знаете. На экране теперь видно, кто звонит — магазин, автосалон или другая организация. Рекламные сообщения можно полностью заблокировать. Операторы ведут базы подозрительных номеров: сомнительные звонки помечаются как «СПАМ» или «Возможно, мошенники». Но как самостоятельно отличить легальный вызов от мошеннического? Отвечает генеральный директор провайдера ПО для колл-центров MightyCall Юлия Черноуцян.
© benzoix / freepik

Легальные звонки обычно начинаются с автоинформатора. Сотрудники колл-центров не требуют вводить коды из СМС или сообщать пароли и часто предлагают перезвонить на официальный номер компании.

Есть простые «красные флаги», которые помогают распознать мошенников.

Первый — срочность и давление. Мошенники, как правило, требуют от собеседника быстрых действий, создают драматичные ситуации (срочно перевести деньги, сообщить личную информацию, перейти по ссылке именно сейчас и сегодня), чтобы жертва не успела критически оценить ситуацию. Второй «флажок» — запрос конфиденциальной информации. Мошенники просят ввести код из смс, пойти по ссылке, назвать CVV/CVC код банковской карты, пароль или пин-код. Легитимные организации такую информацию не запрашивают.

Юлия Черноуцян
Генеральный директор MightyCall

Лучший способ проверить звонок — самому перезвонить по официальному номеру компании или родственнику. Можно попросить назвать детали, известные только организации, например последние цифры договора.

Современные мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео, но ИИ помогает и в защите: алгоритмы выявляют подозрительные звонки и спуфинг номеров, блокируют их и предупреждают абонентов.

Если обман раскрыт после звонка, нужно быстро действовать: заблокировать карты, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, зафиксировать данные о звонке и при необходимости обратиться в полицию.