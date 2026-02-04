Два простых правила: эксперт рассказал, как отличить обычный звонок от мошенника

Лучший способ проверить звонок — самому перезвонить по официальному номеру компании или родственнику. Можно попросить назвать детали, известные только организации, например последние цифры договора.

Современные мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео, но ИИ помогает и в защите: алгоритмы выявляют подозрительные звонки и спуфинг номеров, блокируют их и предупреждают абонентов.

Если обман раскрыт после звонка, нужно быстро действовать: заблокировать карты, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, зафиксировать данные о звонке и при необходимости обратиться в полицию.