Два простых правила: эксперт рассказал, как отличить обычный звонок от мошенника

Два простых правила: эксперт рассказал, как отличить обычный звонок от мошенникаМаркировка, «красные флаги» и безопасные действия
Легальные звонки обычно начинаются с автоинформатора. Сотрудники колл-центров не требуют вводить коды из СМС или сообщать пароли и часто предлагают перезвонить на официальный номер компании.
Есть простые «красные флаги», которые помогают распознать мошенников.
Первый — срочность и давление. Мошенники, как правило, требуют от собеседника быстрых действий, создают драматичные ситуации (срочно перевести деньги, сообщить личную информацию, перейти по ссылке именно сейчас и сегодня), чтобы жертва не успела критически оценить ситуацию. Второй «флажок» — запрос конфиденциальной информации. Мошенники просят ввести код из смс, пойти по ссылке, назвать CVV/CVC код банковской карты, пароль или пин-код. Легитимные организации такую информацию не запрашивают.
Лучший способ проверить звонок — самому перезвонить по официальному номеру компании или родственнику. Можно попросить назвать детали, известные только организации, например последние цифры договора.
Современные мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео, но ИИ помогает и в защите: алгоритмы выявляют подозрительные звонки и спуфинг номеров, блокируют их и предупреждают абонентов.
Если обман раскрыт после звонка, нужно быстро действовать: заблокировать карты, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, зафиксировать данные о звонке и при необходимости обратиться в полицию.