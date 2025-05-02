Два смартфона почти одного бренда CMF Phone 2 Pro и Nothing Phone 3A сравнили

Два смартфона почти одного бренда CMF Phone 2 Pro и Nothing Phone 3A сравнилиЦена или инновации
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CMF Phone 2 Pro выделяется минималистичным дизайном, тонким корпусом (7,8 мм) и уникальной функцией «Accessory Point» для кастомизации задней панели. Он оснащён чипом MediaTek Dimensity 7300 Pro, батареей 5000 мАч с зарядкой 33 Вт и тройной камерой с 50-МП телеобъективом. Цена стартует от $223.
Nothing Phone 3A, напротив, привлекает прозрачным дизайном и интерфейсом Glyph — светодиодной подсветкой для уведомлений. Его Snapdragon 7s Gen 3 обеспечивает лучшую производительность в играх и обработке фото, а зарядка 50 Вт быстрее соперника. Камера с оптической стабилизацией и 30-кратным зумом выигрывает в гибкости. Стоимость — от $329.
Для тех, кто ищет бюджетный и надёжный смартфон, CMF Phone 2 Pro — лучший выбор. Если же важны стиль и более передовые функции, Nothing Phone 3A оправдает ожидания.