Опубликовано 21 апреля 2026, 15:58
Две 200-Мп камеры, Snapdragon 8 Elite Gen 5: фотофлагман Oppo Find X9 Ultra анонсировали«Не камерами едиными»
Oppo представила фотофлагман Find X9 Ultra. Что в камере особенного? У телефона сразу две 200-мегапиксельные камеры сзади. Основная снимает качественные фото даже при плохом освещении. Вторая — трёхкратный зум — подходит для портретов и снимков с близкого расстояния.
© Oppo
К ним добавили 50-мегапиксельную камеру с 10-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру. Телефон умеет снимать 8K-видео и 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Поддерживаются профессиональные цветовые настройки.
За обработку цвета отвечала шведская Hasselblad. В телефоне есть специальные режимы, которые имитируют плёночные фотографии.
У телефона 6,82-дюймовый экран с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7050 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт — без провода. Корпус защищён от воды и ударов.
Стоимость стартует от 7499 юаней (около 1000 долларов). Есть и специальный набор с фотоаксессуарами за 11 999 юаней (примерно 1750 долларов).