Две версии бюджетного флагмана Honor 9X сравнили между собой

Изображены смартфоны в «полный рост». Видно, что вырезов и «чёлок» в экранах устройств нет. Скорее всего, фронтальная камера у них расположена на выдвижном модуле. В целом, никаких различий во внешнем виде передней панели у смартфонов нет. Ожидается, что у Pro модели будет больше диагональ экрана.

С задней же стороны корпуса смартфоны отличаются друг от друга. У старшей модели крышка получила необычную градиентную расцветку, младшая же просто чёрную. Видно, что основная камера у 9X Pro тройная, а у 9X — двойная. По слухам, главный датчик камеры у старшей модели будет иметь разрешение 48 Мп.

Также известно, что оба телефона будут работать на платформе Kirin 810 и иметь аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч.