Двигателями высоких продаж Huawei стали смартфоны Pura 70 и Nova 13

Смартфоны Huawei Pura 70 и Nova 13 увеличили продажи компании в 4 квартале 2024 года

Согласно последнему отчету Counterpoint, в 4 квартале 2024 года компания Huawei продемонстрировала высокие продажи смартфонов благодаря моделям серий Pura 70 и Nova 13. Хотя серия Mate 70 остается лидером продаж, эти новые модели сыграли «ключевую роль» в укреплении позиций компании на рынке.