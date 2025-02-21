Двигателями высоких продаж Huawei стали смартфоны Pura 70 и Nova 13

Опубликовано 21 февраля 2025, 04:301 мин.
Двигателями высоких продаж Huawei стали смартфоны Pura 70 и Nova 13Смартфоны Huawei Pura 70 и Nova 13 увеличили продажи компании в 4 квартале 2024 года
Согласно последнему отчету Counterpoint, в 4 квартале 2024 года компания Huawei продемонстрировала высокие продажи смартфонов благодаря моделям серий Pura 70 и Nova 13. Хотя серия Mate 70 остается лидером продаж, эти новые модели сыграли «ключевую роль» в укреплении позиций компании на рынке.
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Модель Pura 70 привлекла внимание благодаря дизайну, мощным камерам и функциям искусственного интеллекта, а Nova 13 выделилась на рынке смартфонов среднего класса благодаря обновленному внешнему виду и системе камер. Huawei заняла 17% китайского рынка смартфонов, уступив Apple (16,8%) и Vivo (18%), которая лидировала по продажам своих устройств серии Y.
На протяжении 2024 года Huawei неизменно входила в тройку лучших брендов смартфонов в Китае, а во втором квартале даже заняла первое место благодаря высоким продажам Mate 60 и Nova 12.