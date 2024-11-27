Двойные динамики, чип Kirin A2 и HarmonyOS NEXT: Huawei показала FreeBuds Pro 4

Наушники оснащены уникальной сверхчувствительной двухдрайверной системой, сочетающей 11-миллиметровый динамический драйвер с четырьмя магнитами и микропланарный твитер. Есть и усовершенствованные алгоритмы шумоподавления, поддерживаемые четырьмя микрофонами. Они обеспечивают шумоподавление до 100 дБ и устойчивость к шуму ветра на скорости до 10 м/с.

Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC, L2HC 4.0 и LDAC. Они обеспечивают до 6,5 часов воспроизведения (без ANC) и до 33 часов с чехлом.

FreeBuds Pro 4 доступны в цветах Obsidian Black, Snow White и Spruce Green по цене 1499 юаней (около 206 долларов). Предварительные заказы уже начались, а продажи в Китае стартуют 4 декабря