Двухэкранный смартфон Microsoft показали на «живом» фото

Впервые Microsoft анонсировала Surface Duo в октябре прошлого года. С тех пор многое изменилось: например, устройство теперь работает на другом процессоре — топовом Snapdragon 865. Microsoft также плотно сотрудничает с Google, чтобы создать удобную версию версию Android для смартфона с двумя экранами. Так что опыт использования устройства может быть весьма необычным.

Выход Surface Duo, по слухам, может состояться уже в августе. Изначально смартфон ждали в конце 2020 года.