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Вчера 20:39
Двухэкранный смартфон Microsoft показали на «живом» фото
Скоро уже могут начать продавать
Глава отдела разработки продукта в Microsoft Панос Панай (Panos Panay) опубликовал в Twitter «живое» фото двухэкранного смартфона компании Surface Duo.
На фото Панай держит устройство в руках как книжку. Это первый раз, когда мы видим двухэкранный смартфон в официальном чехле. Вероятно, с ним аппарат и будет поставляться.
Panay
Впервые Microsoft анонсировала Surface Duo в октябре прошлого года. С тех пор многое изменилось: например, устройство теперь работает на другом процессоре — топовом Snapdragon 865. Microsoft также плотно сотрудничает с Google, чтобы создать удобную версию версию Android для смартфона с двумя экранами. Так что опыт использования устройства может быть весьма необычным.
Выход Surface Duo, по слухам, может состояться уже в августе. Изначально смартфон ждали в конце 2020 года.