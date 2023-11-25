Двухлетний Samsung Galaxy S21 получил Android 14 с оболочкой One UI 6.0

Обновление объемом 2,28 ГБ - это событие, и если вы находитесь в Европе, то вам пора нажать кнопку «Загрузить и установить» в разделе «Обновление ПО». Выпуск обновления начался в Швейцарии, а в ближайшее время к Android 14 присоединятся и другие страны. Чтобы обеспечить бесперебойную загрузку, подключитесь к Wi-Fi.

Для энтузиастов файл прошивки вскоре будет доступен для ручной установки.

Интересно, что в последнем квартальном отчете Samsung Electronics обнаружилась неожиданная тенденция: самым убыточным подразделением компании стало её знаменитое семейство полупроводников.