DxO Mark подняла оценку камере LG V40 спустя несколько дней после выхода обзора

Теперь оценка равна 94 баллам. Оказалось, что во время тестов произошла ошибка. DxOMark неправильно оценила экспозицию камеры: на 83 балла, вместо заслуженных 88. Из-за этого общая оценка фотографий выросла до 98 баллов. Это и повлияло на улучшение конечного результата.

В целом, авторы обзора похвалили камеру V40 за хорошую экспозицию при съёмке в помещении. По их мнению, цвета на фотографиях получаются яркие, а детали чёткие.

Модель V40 ThinQ интересна тем, что её основная камера имеет три модуля, а фронтальная — два. То есть, всего смартфон оснащён пятью камерами сразу.