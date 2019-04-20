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DxO Mark подняла оценку камере LG V40 спустя несколько дней после выхода обзора

Произошла ошибка
Компания DxO Labs, владеющая сервисом DxOMark, известным своими тестами камер, недавно опубликовала обзор на LG V40 ThinQ, в котором оценила камеру аппарата на 93 балла. Спустя несколько дней после публикации DxOMark изменила оценку.

Теперь оценка равна 94 баллам. Оказалось, что во время тестов произошла ошибка. DxOMark неправильно оценила экспозицию камеры: на 83 балла, вместо заслуженных 88. Из-за этого общая оценка фотографий выросла до 98 баллов. Это и повлияло на улучшение конечного результата.

В целом, авторы обзора похвалили камеру V40 за хорошую экспозицию при съёмке в помещении. По их мнению, цвета на фотографиях получаются яркие, а детали чёткие.

Модель V40 ThinQ интересна тем, что её основная камера имеет три модуля, а фронтальная — два. То есть, всего смартфон оснащён пятью камерами сразу.

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