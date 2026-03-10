DxOMark: Galaxy S26 Ultra не обошел iPhone 17 Pro Max в качестве камер

Внешне и по характеристикам камеры Galaxy S26 Ultra во многом похож на прошлогодний Samsung Galaxy S25 Ultra. Та же 50-МП ультраширокая камеру и 10-МП телеобъектив с 3-кратным зумом. Основные изменения коснулись другого.

Главная новинка — 200-мегапиксельный основной сенсор с более светлой диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7. По данным Samsung, такая камера может получать примерно на 47% больше света. Также обновлена 50-МП перископическая камера с 5-кратным зумом. Она получила новую конструкцию линз, благодаря которой размытие фона на фото выглядит «более естественно». Однако минимальная дистанция фокусировки увеличилась примерно до 52 см.