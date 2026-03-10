Телефоны
Опубликовано 10 марта 2026, 09:01
1 мин.

DxOMark: Galaxy S26 Ultra не обошел iPhone 17 Pro Max в качестве камер

«Яблоко» пока опережает
По предварительным тестам DxOMark, iPhone 17 Pro Max немного превосходит «свежий» Samsung Galaxy S26 Ultra по качеству камер. Хотя новая модель Samsung и получила несколько заметных улучшений.
iPhone 17 Pro Max (слева), Galaxy S26 Ultra (справа)

© DxOMark

Внешне и по характеристикам камеры Galaxy S26 Ultra во многом похож на прошлогодний Samsung Galaxy S25 Ultra. Та же 50-МП ультраширокая камеру и 10-МП телеобъектив с 3-кратным зумом. Основные изменения коснулись другого.

Главная новинка — 200-мегапиксельный основной сенсор с более светлой диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7. По данным Samsung, такая камера может получать примерно на 47% больше света. Также обновлена 50-МП перископическая камера с 5-кратным зумом. Она получила новую конструкцию линз, благодаря которой размытие фона на фото выглядит «более естественно». Однако минимальная дистанция фокусировки увеличилась примерно до 52 см.

DxOMark: Galaxy S26 Ultra не обошел iPhone 17 Pro Max в качестве камер

© DxOMark

По результатам тестов DxOMark, Galaxy S26 Ultra действительно показывает больше деталей и меньше шума при плохом освещении, а оттенки кожи на фотографиях стали выглядеть более естественно.

Тем не менее, Apple всё ещё удерживает «небольшое преимущество». Камера iPhone 17 Pro Max лучше справляется со сложными сценами, точнее отделяет человека от фона в портретах и делает немного более чистые снимки в темноте.