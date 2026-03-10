DxOMark: Galaxy S26 Ultra не обошел iPhone 17 Pro Max в качестве камер«Яблоко» пока опережает
© DxOMark
Внешне и по характеристикам камеры Galaxy S26 Ultra во многом похож на прошлогодний Samsung Galaxy S25 Ultra. Та же 50-МП ультраширокая камеру и 10-МП телеобъектив с 3-кратным зумом. Основные изменения коснулись другого.
Главная новинка — 200-мегапиксельный основной сенсор с более светлой диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7. По данным Samsung, такая камера может получать примерно на 47% больше света. Также обновлена 50-МП перископическая камера с 5-кратным зумом. Она получила новую конструкцию линз, благодаря которой размытие фона на фото выглядит «более естественно». Однако минимальная дистанция фокусировки увеличилась примерно до 52 см.
По результатам тестов DxOMark, Galaxy S26 Ultra действительно показывает больше деталей и меньше шума при плохом освещении, а оттенки кожи на фотографиях стали выглядеть более естественно.
Тем не менее, Apple всё ещё удерживает «небольшое преимущество». Камера iPhone 17 Pro Max лучше справляется со сложными сценами, точнее отделяет человека от фона в портретах и делает немного более чистые снимки в темноте.