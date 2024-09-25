Dynamic Island на вашем запястье: что СМИ говорят об WatchOS 11

Среди них выделяется Live Activities, позволяющая пользователям получать доступ к обновлениям в реальном времени из таких приложений, как Uber и Citymapper. «Dynamic Island на вашем запястье», гласит статья издания. Эта функция легко интегрируется со Smart Stack, который предлагает соответствующие виджеты в зависимости от контекста, например, оповещения о погоде.

Обновление также улучшает взаимодействие с пользователем благодаря улучшенной функции двойного касания для прокрутки приложений и возможности легко настраивать кнопку действий Ultra. Новое приложение Tides и функция Training Load улучшают фитнес-трекинг, а обновленный интерфейс часов Photos использует машинное обучение для создания персонализированных изображений. Плюсы: когда вы намеренно выбираете, какие фотографии разрешены, этот циферблат — просто наслаждение, пишет редактор.

В целом она «более или менее» очарована всеми этими маленькими мелочами, которые «складываются в более умный, более персонализированный опыт».