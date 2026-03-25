Dynamic Island в iPhone останется ещё надолго

25 марта 2026
Dynamic Island в iPhone останется ещё надолгоГласят свежие слухи
Dynamic Island бывший когда-то «экзотикой», стал уже обыденностью, которой никого не удивишь. И на какое-то время это так и останется. Согласно СМИ, Apple столкнулась с техническими сложностями при попытке спрятать датчики Face ID под экран.
В последнее время ходило много слухов, что Apple работает над тем, чтобы убрать этот вырез, оставив лишь небольшое отверстие под объектив. Однако теперь инсайдеры сообщают, мол, даже в будущих моделях iPhone 18 Pro и Pro Max островок сохранится. Производитель, правда, может сделать его немного меньше.
Зато iPhone, если верить другим слухам, сможет удивить первой складной моделью осенью. Про нее известно не так много, но инсайдеры говорят о большой цене, почти невидимой складке и отсутствии Face ID.