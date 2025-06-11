Дюймовая камера, уникальный зум-объективом и HarmonyOS: анонс Huawei Pura 80

Pura 80 Ultra стал первым в мире смартфоном с двойным телеобъективом — внутри используются зеркала, которые меняются в зависимости от приближения. Это увеличило оптический диапазон на 129% по сравнению с Pura 70 Ultra.

Смартфоны работают на новой операционной системе HarmonyOS NEXT. Три модели подороже оснащены аккумулятором емкостью 5700 мАч и поддерживают 100 Вт сверхбыстрой проводной и 80 Вт беспроводной зарядки. Стандартная версия оснащается аккумулятором емкостью 5600 мАч с 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Стоимость Pura 80 Pro составляет 6499 юаней ($ 904), версии Pro — 7999 юаней ($ 1110), а версии Ultra — 9999 юаней ($ 1390).