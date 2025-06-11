Дюймовая камера, уникальный зум-объективом и HarmonyOS: анонс Huawei Pura 80

Дюймовая камера, уникальный зум-объективом и HarmonyOS: анонс Huawei Pura 80Его фото ранее сливали
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Базовая модель Pura 80 оснащена 6,6-дюймовым плоским OLED-дисплеем, а Pro, Pro+ и Ultra — 6,8-дюймовыми изогнутыми экранами с яркостью до 3000 нит, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR.
Главная камера получила 1-дюймовый RYYB-сенсор, который обрабатывает изображение на «200% быстрее, чем в предыдущих моделях». Улучшены функции шумодава в зовнках и передачи цветов.
Pura 80 Ultra стал первым в мире смартфоном с двойным телеобъективом — внутри используются зеркала, которые меняются в зависимости от приближения. Это увеличило оптический диапазон на 129% по сравнению с Pura 70 Ultra.
Смартфоны работают на новой операционной системе HarmonyOS NEXT. Три модели подороже оснащены аккумулятором емкостью 5700 мАч и поддерживают 100 Вт сверхбыстрой проводной и 80 Вт беспроводной зарядки. Стандартная версия оснащается аккумулятором емкостью 5600 мАч с 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.
Стоимость Pura 80 Pro составляет 6499 юаней ($ 904), версии Pro — 7999 юаней ($ 1110), а версии Ultra — 9999 юаней ($ 1390).