Единственный компактный Android-смартфон с хорошей камерой в 2023 году выпустила Asus

Он оснащён 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Также дисплей смартфона может похвастаться яркостью 1100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

В основу новинки лёг процессор Snapdragon 8 Gen 2. При этом основная камера смартфона представлена двумя модулями — главный датчик на 50 Мп и ширик на 13 Мп с улучшенной стабилизацией для съёмки видео. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.