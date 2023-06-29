Единственный компактный Android-смартфон с хорошей камерой в 2023 году выпустила Asus

Единственный компактный Android-смартфон с хорошей камерой в 2023 году выпустила AsusИ это ZenFone 10
Asus представила новый смартфон — Zenfone 10. В отличие от 99% современных флагманов, новинка может похвастаться очень компактным дизайном.
Он оснащён 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Также дисплей смартфона может похвастаться яркостью 1100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.
В основу новинки лёг процессор Snapdragon 8 Gen 2. При этом основная камера смартфона представлена двумя модулями — главный датчик на 50 Мп и ширик на 13 Мп с улучшенной стабилизацией для съёмки видео. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
Zenfone 10 доступен в версиях с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Батарея ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 30 Вт.
Стоимость устройства начинается от 799 и достигает 929 евро в зависимости от конфигурации.