Экран флагманских Samsung Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12 сравнили задолго до анонса обоих смартфонов

Однако он не единственный флагманский телефон, который будет запущен в ближайшие месяцы. OnePlus 12, по слухам, будет оснащён OLED-экраном с яркостью 2600 нит, что превосходит даже предполагаемую яркость экрана Galaxy S24 в 2500 нит.

Сегодня стало известно, что Samsung улучшит свою линейку Galaxy S24, оснастив все модели OLED-экранами, способными достигать пика яркости до 2500 нит. Это значительное улучшение по сравнению с Galaxy S23, у которого данный показатель лишь на уровне в 1750 нит.

В то же время OnePlus, по слухам, получит не только более яркий экран, но и LTPO-панель от китайской компании BOE. У неё будет переменная частота обновления от 1 до 120 Гц.