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15:52, 01 ноября 2022
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Экран iPhone 14 стало легче чинить. Но есть нюанс

В России точно будут проблемы

Новый отчёт показал, что смартфоны последней серии Apple iPhone 14 легче ремонтировать, чем их предшественников. Однако есть и плохая новость.

Экран iPhone 14 стало легче чинить. Но есть нюанс

Проблема в том, что упрощение ремонта экрана телефона не касается сторонних мастерских. iPhone 14 имеет два датчика внешней освещённости, которые помогают контролировать яркость дисплея. Однако использование неавторизованного дисплея для замены приводит к тому, что эти сенсоры полностью перестают работать. Это означает, что дисплей вашего iPhone будет полностью чёрным, если только вы каким-то образом не запомните точное положение ползунка яркости экрана и не сумеете отрегулировать яркость вручную.

Трудности связаны с ограничением Apple на «сопряжение компонентов», которое добавляет уникальный цифровой идентификатор к отдельным деталям.

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