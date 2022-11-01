Экран iPhone 14 стало легче чинить. Но есть нюанс

Проблема в том, что упрощение ремонта экрана телефона не касается сторонних мастерских. iPhone 14 имеет два датчика внешней освещённости, которые помогают контролировать яркость дисплея. Однако использование неавторизованного дисплея для замены приводит к тому, что эти сенсоры полностью перестают работать. Это означает, что дисплей вашего iPhone будет полностью чёрным, если только вы каким-то образом не запомните точное положение ползунка яркости экрана и не сумеете отрегулировать яркость вручную.

Трудности связаны с ограничением Apple на «сопряжение компонентов», которое добавляет уникальный цифровой идентификатор к отдельным деталям.