Экран, камера и процессор: свежие слухи о складном Huawei Mate X8

03 апреля 2026
Экран, камера и процессор: свежие слухи о складном Huawei Mate X8Экран крупнее, камера лучше, процессор новее
Huawei, как пишут СМИ, скоро покажет новый складной Mate X8. Так, по данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит несколько больших улучшений.
Внутренний дисплей вырастет до 8,15 дюйма, а внешний — до 6,5 дюйма. Камера тоже станет лучше. Ожидается основной датчик на 50 мегапикселей с размером матрицы 1/1,3 дюйма. Кроме того, Huawei якобы пытается сделать выступающий блок камер тоньше.
Внутри, по слухам, будет улучшенная версия процессора Kirin. Особое внимание обещают уделить работе с ИИ.
Точной даты релиза и презентации пока нет.