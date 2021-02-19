Экран недорогого Redmi Note 10 будет таким же ярким, как у iPhone 12 Pro

Пост об этом появился в аккаунте Redmi India. В сообщении говорилось, что смартфоны серии Redmi Note 10 получат один из самых ярких дисплеев за историю Redmi Note. А представитель Xiaomi добавил, что это будет так же ярко, как у 12 Pro.

Если это правда, то максимальная яркость экрана Redmi Note 10 должна составить 1200 нит, а средняя — 800 нит. Это будет большой шаг вперёд по сравнению с Redmi Note 9, яркость экрана которого достигала 450 нит.