Экран с защитой от подглядывания появится и у устройств Honor

Так, по данным СМИ Honor тоже работает над своей версией такого дисплея. Компания тестирует технологию на двух будущих моделях, с экранами 6,3 и 6,8 дюйма. Предположительно, это будут устройства Magic9.

Насколько китайские решения окажутся такими же эффективными, как у Samsung, пока неясно.