Экран Samsung Galaxy S26 не станет ярче предшественников

Опубликовано 22 ноября 2025, 22:151 мин.
Экран Samsung Galaxy S26 не станет ярче предшественниковСообщает инсайдер
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26, которые должны быть представлены в январе, не получат более яркие экраны по сравнению с предыдущими моделями. Об этом пишет инсайдер UniverseIce.
По его словам, пиковая яркость экранов серии составит 2 600 нит — столько же, сколько у Galaxy S25.
По материалу экранов, инсайдер предполагает, что Samsung использует M14, но пока неизвестно, будут ли поддерживаться 10-битная цветопередача и высокочастотное ШИМ-диммирование.
Серия Galaxy S26, как ожидается, будет включать модели Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. У версии Ultra скорость проводной зарядки увеличится с 45 Вт до 60 Вт, а беспроводная — до 25 Вт.
Модели Galaxy S26 и S26+ также получат ускоренную беспроводную зарядку — с 15 Вт до 20 Вт.