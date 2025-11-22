Экран Samsung Galaxy S26 не станет ярче предшественников

По его словам, пиковая яркость экранов серии составит 2 600 нит — столько же, сколько у Galaxy S25.

По материалу экранов, инсайдер предполагает, что Samsung использует M14, но пока неизвестно, будут ли поддерживаться 10-битная цветопередача и высокочастотное ШИМ-диммирование.

Серия Galaxy S26, как ожидается, будет включать модели Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. У версии Ultra скорость проводной зарядки увеличится с 45 Вт до 60 Вт, а беспроводная — до 25 Вт.

Модели Galaxy S26 и S26+ также получат ускоренную беспроводную зарядку — с 15 Вт до 20 Вт.