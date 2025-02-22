Экран складного Huawei Pocket 3 будет меньше прошлогодней версии

По слухам, Pocket 3 будет иметь два варианта размера экрана — 6,3 дюйма и 6,9 дюйма. Это сделает его меньше, чем его предшественник, Pocket 2, который имел 6,94-дюймовый складной OLED-дисплей. Похоже, что Huawei делает ставку на более компактный дизайн для более удобного использования одной рукой.

Помимо размера экрана, утечка говорит о том, что Pocket 3 может быть оснащен процессором Kirin 9010 или 9020 от Huawei, который, вероятно, обеспечит поддержку 5G и улучшенную производительность.

Хотя Huawei официально не анонсировала телефон, руководитель компании Ю Чэндун недавно намекнул, что «шедевр» появится в марте.