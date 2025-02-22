Экран складного Huawei Pocket 3 будет меньше прошлогодней версии

Опубликовано 22 февраля 2025, 18:001 мин.
Экран складного Huawei Pocket 3 будет меньше прошлогодней версииНо есть мощный чип
Новая утечка раскрыла ключевые подробности о готовящемся к выпуску складном смартфоне Pocket 3 компании Huawei, презентация которого ожидается в следующем месяце. По словам надежного источника, устройство будет представлено в двух версиях: Standard и Custom Edition.
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По слухам, Pocket 3 будет иметь два варианта размера экрана — 6,3 дюйма и 6,9 дюйма. Это сделает его меньше, чем его предшественник, Pocket 2, который имел 6,94-дюймовый складной OLED-дисплей. Похоже, что Huawei делает ставку на более компактный дизайн для более удобного использования одной рукой.
Помимо размера экрана, утечка говорит о том, что Pocket 3 может быть оснащен процессором Kirin 9010 или 9020 от Huawei, который, вероятно, обеспечит поддержку 5G и улучшенную производительность.
Хотя Huawei официально не анонсировала телефон, руководитель компании Ю Чэндун недавно намекнул, что «шедевр» появится в марте.