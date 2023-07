Экран в Samsung Galaxy S24+ станет больше

По слухам, новый смартфон будет оснащен 6,65-дюймовым экраном, что несколько больше, чем 6,6-дюймовый дисплей Galaxy S23 Plus и S22 Plus, но меньше экрана Galaxy S21 Plus, который имел 6,7-дюймовый экран.

Ожидается, что серия Galaxy S24 выйдет на рынок в начале следующего года и будет обладать впечатляющими техническими характеристиками. По слухам, он будет оснащен еще не анонсированным Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью объемом от 8 до 12 ГБ.

В дебюте телефоны будут работать под управлением One UI 6 или 6.1, созданного на базе последней версии Android 14.