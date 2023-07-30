Экран в Samsung Galaxy S24+ станет больше

Экран в Samsung Galaxy S24+ станет большеНо не настолько, чтобы это сразу бросалось в глаза
Новость специально для поклонников Samsung: если верить слухам, готовящийся к выпуску смартфон Galaxy S24 Plus будет оснащен дисплеем несколько большего размера, чем его предшественники (но не все). Об этом сообщает надежный инсайдер Ice Universe.
По слухам, новый смартфон будет оснащен 6,65-дюймовым экраном, что несколько больше, чем 6,6-дюймовый дисплей Galaxy S23 Plus и S22 Plus, но меньше экрана Galaxy S21 Plus, который имел 6,7-дюймовый экран.
Ожидается, что серия Galaxy S24 выйдет на рынок в начале следующего года и будет обладать впечатляющими техническими характеристиками. По слухам, он будет оснащен еще не анонсированным Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью объемом от 8 до 12 ГБ.
В дебюте телефоны будут работать под управлением One UI 6 или 6.1, созданного на базе последней версии Android 14.