Опубликовано 07 ноября 2024, 17:541 мин.
Экран вызова Android получит быстрые «ИИ Ответы»С контекстными ответами для звонков
Google внедрит «ИИ Ответы» на экран вызова (пока что на смартфонах Pixel). Функция будет использовать модели обработки естественного языка для предоставления «умных, контекстно зависимых ответов».
На данный момент экран вызова предлагает ответы, подходящие к конкретным ситуациям, таким как подтверждение записи или просьба уточнить детали, пишут СМИ. С декабрьским обновлением Pixel Feature Drop 2023 Google планирует улучшить эту функцию, введя ИИ-ответы, которые будут адаптироваться на основе ответов звонящего.
В последнем бета-обновлении приложения «Телефон» (версия 153) строчки кода указывают на то, что функция, известная внутри компании как «dobby_AI» и «dobby_LLM», будет использовать Gemini Nano — ИИ-модель Google.
Пользователям потребуется активировать ИИ-ответы, согласившись с тем, что ответы могут быть сформированы на основе слов звонящего и могут отличаться по точности.