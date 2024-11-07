Экран вызова Android получит быстрые «ИИ Ответы»

На данный момент экран вызова предлагает ответы, подходящие к конкретным ситуациям, таким как подтверждение записи или просьба уточнить детали, пишут СМИ. С декабрьским обновлением Pixel Feature Drop 2023 Google планирует улучшить эту функцию, введя ИИ-ответы, которые будут адаптироваться на основе ответов звонящего.

В последнем бета-обновлении приложения «Телефон» (версия 153) строчки кода указывают на то, что функция, известная внутри компании как «dobby_AI» и «dobby_LLM», будет использовать Gemini Nano — ИИ-модель Google.

Пользователям потребуется активировать ИИ-ответы, согласившись с тем, что ответы могут быть сформированы на основе слов звонящего и могут отличаться по точности.