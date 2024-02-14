Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 14 февраля 2024, 19:11
1 мин.

Экраны линейки Samsung Galaxy S24 оказались лучшими на рынке по версии DxOMark

Фанаты корейского бренда явно останутся довольны
Samsung Galaxy S24 и S24 Plus сумели выделиться среди конкурентов благодаря своим экранам, которые получили высокую оценку от экспертов DxOMark.

С результатом в 154 балла, эти устройства заняли почетное второе место в рейтинге, уступив лишь Galaxy S24 Ultra с его 155 баллами.

Это ставит их на одну ступень с Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, подчеркивая исключительное качество их экранов.

Что же делает экраны Galaxy S24 такими особенными? Во-первых, их читаемость на солнце просто великолепна благодаря очень высокой пиковой яркости.

Во-вторых, точность цветопередачи и высокая кадровая частота обеспечивают непревзойденное качество изображения при просмотре видео и в играх.

Однако, несмотря на все плюсы, у экранов есть и свои минусы. Например, при воспроизведении HDR-видео яркость может быть слишком высокой, а в условиях искусственного освещения наблюдается недостаток яркости и детализации.

Источник:DxOMark
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S24
,
#DxOMark
,
#Samsung