Экраны линейки Samsung Galaxy S24 оказались лучшими на рынке по версии DxOMark

Опубликовано 14 февраля 2024, 19:11
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Экраны линейки Samsung Galaxy S24 оказались лучшими на рынке по версии DxOMarkФанаты корейского бренда явно останутся довольны
Samsung Galaxy S24 и S24 Plus сумели выделиться среди конкурентов благодаря своим экранам, которые получили высокую оценку от экспертов DxOMark.
С результатом в 154 балла, эти устройства заняли почетное второе место в рейтинге, уступив лишь Galaxy S24 Ultra с его 155 баллами.
Это ставит их на одну ступень с Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, подчеркивая исключительное качество их экранов.
Что же делает экраны Galaxy S24 такими особенными? Во-первых, их читаемость на солнце просто великолепна благодаря очень высокой пиковой яркости.
Во-вторых, точность цветопередачи и высокая кадровая частота обеспечивают непревзойденное качество изображения при просмотре видео и в играх.
Однако, несмотря на все плюсы, у экранов есть и свои минусы. Например, при воспроизведении HDR-видео яркость может быть слишком высокой, а в условиях искусственного освещения наблюдается недостаток яркости и детализации.