Экраны новых iPhone 13 позеленели

Сообщения пользователей появились на китайских сайтах. Похоже, что проблема касается не только новейших iPhone 13, но и прошлогодних iPhone 12. Все пострадавшие пользователи подтверждают, что экраны смартфонов приобрели зеленоватый оттенок с одной стороны, и красный — с другой. Наличие дефекта экрана проверить довольно просто: достаточно установить статичные обои чёрного цвета, затем снизить яркость примерно до 50%.

Более двух месяцев назад стало известно, что OLED-экраны для iPhone 12 и iPhone 13 теперь поставляет китайский производитель BOE. Ранее Apple использовала дисплеи производства Samsung Display.

Пока компания из Купертино никак не прокомментировала ситуацию.