Экскаватором научились управлять удалённо через виртуальную реальность

В частности, прототип экскаватора может выполнять простые и повторяющиеся действия. Например, выезжать и заезжать в гараж или ангар, а также рыть небольшие траншеи. У машины есть камеры, которые позволяют ему отслеживать людей и другие объекты вокруг. Так, если человек вошёл в опасную зону вокруг экскаватора, машина тут же перестаёт двигаться.

Ещё камеры помогают управлять экскаватором удалённо. Оператор в VR-шлеме видит видеопоток с камеры, а также трёхмерную карту. Он может управлять как с помощью пульта с двумя джойстиками, так и с помощью беспроводного контроллера.