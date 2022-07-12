Эксклюзивный для Китая флагман Xiaomi 12S Ultra начали покупать во всём мире с большой переплатой

Стало известно, что на сайте Shenzhen Trading, который специализируется на поставке китайских устройств, Xiaomi 12S Ultra находится на главной странице, то есть считается бестселлером. Его предлагают купить за примерно 1277 евро (версия с 12 ГБ + 512 ГБ памяти). Это на 250 евро дороже, чем в Китае.

Xiaomi 12S Ultra можно найти и на другой площадке Giztop. Там базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти предлагают за 1199 долларов — почти на 300 долларов дороже, чем в Китае.