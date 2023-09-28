Эксклюзивный индикатор фонарика iPhone 15 Pro открыли для всех с iOS 17.1

Эксклюзивный индикатор фонарика iPhone 15 Pro открыли для всех с iOS 17.1Ограничения были неоправданы
Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.1 для разработчиков, и среди новых функций есть интересное изменение. Индикатор фонарика, который ранее был эксклюзивом для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, теперь появился и в других моделях с Dynamic Island.
Изначально эта функция была доступна только в последних моделях iPhone 15 Pro, но, судя по всему, никаких технических причин для такого ограничения не было. В iOS 17.1 beta 1 Apple распространяет индикатор фонарика на другие модели, такие как iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Более ранние модели iPhone не получат эту функцию, поскольку в них отсутствует Dynamic Island.
Этот шаг соответствует истории компании Apple, которая периодически добавляет новые функции iPhone в предыдущие модели с помощью обновлений программного обеспечения.