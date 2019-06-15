Эксперт: iPhone могут подорожать из-за торговой войны США с Китаем

Как пишет британское издание Daily Mail, сейчас большинство устройств Apple производится в Китае. Однако из-за конфликта страны с США, компания может оказаться вынуждена перенести производство в другое место. Главный подрядчик Apple контрактный производитель Foxconn уже заявил, что готов перенести сборку смартфонов за пределы Китая, если понадобится.

Собеседник Daily Mail говорит, что этот процесс займёт длительное время, так как потребует найма большого количества рабочих, их обучения и переподготовки. На отладку цепочек поставок может уйти от 12 до 18 месяцев. Кроме того, ни одна страна в мире не может сравниться с Китаем по производственной мощности.

Из-за того стоимость будущих смартфонов Apple может увеличиться на сотни фунтов по сравнению с запланированной изначально.