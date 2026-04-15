Опубликовано 15 апреля 2026, 16:41
Эксперт назвал лучшую альтернативу новому складному флагману Honor Magic V6

В апреле 2026 года на рынке появилось сразу несколько громких технологических новинок, среди которых ярко выделяется складной смартфон Honor Magic V6. Устройство стало одним из самых тонких в своём классе: толщина в разложенном виде составляет всего 4 мм. Производитель также заявил о серьёзной переработке конструкции дисплея и заметном уменьшении складки на экране
Эксперт назвал лучшую альтернативу новому складному флагману Honor Magic V6

Главный редактор издания Ferra.ru Игорь Сайкин высоко оценил технические решения новинки. По его словам, создателям пришлось переосмыслить компоновку материнской платы и системы охлаждения ради столь изящного профиля. «Заявления об уменьшенной складке на экране — не маркетинг, новые шарнирные механизмы действительно позволяют распределять натяжение гибкой матрицы гораздо равномернее», — подчеркнул эксперт, добавив, что это даёт большой плюс к долговечности гаджета.

При всех технологических достоинствах главным препятствием для покупки Magic V6 остаётся его стоимость. На российском рынке смартфон продаётся неофициально, причём за внушительные 155 тысяч рублей. Тем, кто хочет получить ровно те же эмоции от использования складного устройства, но не готов разориться, Сайкин посоветовал присмотреться к проверенному Honor Magic V3.

Источник:Инк.
Автор:Максим Многословный