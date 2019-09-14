Эксперт назвал новые iPhone переоценёнными и устаревшими

Его слова публикует издание ITHome. Аналитик уверен, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro не принесли ничего нового. Как и в предыдущих моделях, нововведения в смартфонах от Apple ничем не могут удивить владельцев Android-устройств.

Эксперт сравнил iPhone 11 флагманскими смартфонами на Android. Что касается экрана, то он не преминул напомнить о набившей оскомину «чёлке». По его мнению, дизайнерские решения для экрана у Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 Pro выглядят куда изящнее. По камере аналитик отмечает, что Huawei P30 Pro обладает 5-кратным оптическим зумом, вместо 4-кратного в iPhone. А в ночном режиме также неплохо снимает Google Pixel 3.

Кроме того, эксперт напомнил о отсутствии разъёма для наушников, возможности увеличить память и экране с частотой обновления 60 Гц.